أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك يطمئن هاتفياً على صحة العاهل المغربي

منذ ساعتين
جلالة الملك عبدالله الثاني

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان– اطمأن جلالة الملك عبدالله الثاني على صحة أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بعد إجرائه عملية جراحية تكلّلت بالنجاح.
وعبّر جلالته، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء، عن تمنياته لجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة والعافية.
وجرى التأكيد، خلال الاتصال، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
بترا

مقالات ذات صلة

صدور الإرادة الملكية بالموافقة على المعدل لنظام صندوق الحج

منذ ساعة واحدة

الأردن يدين هجوم حوثي إرهابي على نجران السعودية

منذ ساعتين

ضبط شخص قام بزراعة أشتال من “الماريجوانا” في البادية الوسطى

منذ ساعتين

تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجة في جنوب العقبة

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock