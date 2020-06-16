الملك يطمئن هاتفياً على صحة العاهل المغربي

عمان– اطمأن جلالة الملك عبدالله الثاني على صحة أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بعد إجرائه عملية جراحية تكلّلت بالنجاح.

وعبّر جلالته، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء، عن تمنياته لجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة والعافية.

وجرى التأكيد، خلال الاتصال، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

بترا