الملك يطمئن هاتفيا على صحة أمير الكويت

عمان – أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً، مع أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وأطمان جلالة الملك على صحة سموه، متمنيا له موفور الصحة العافية، وللكويت وشعبها العزيز دوام التقدم والازدهار، مؤكدا جلالته عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون في المجالات كافة.

وتناول الاتصال الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، حيث جرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.(بترا)