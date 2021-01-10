الملك يعزي أبو رخية والقضاة ودغجوقة والفريحات

عمان- الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة أبو رخية بوفاة أستاذ الفقه في الجامعة الأردنية، عضو رابطة علماء الأردن الدكتور ماجد أبو رخية، وإلى عشيرة القضاة بوفاة العقيد المتقاعد فيصل علي القضاة، شقيق العميد الدكتور جهاد القضاة، قائد أقليم الجنوب.

كما نقل العيسوي تعازي جلالة الملك إلى آل دغجوقة بوفاة الحاج حميد محمود، والد اللواء المتقاعد محمد حميد دغجوقة، وإلى عشيرة الفريحات بوفاة العميد المتقاعد علي الفهد الفريحات.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.