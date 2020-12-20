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الملك يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

منذ 60 دقيقة

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عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أمير دولة الكويت والأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.–(بترا)

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