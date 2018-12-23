الملك يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا التسونامي

عمان- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بضحايا التسونامي الذي ضرب مناطق بالقرب من مضيق سوندا، وتسبب بوفاة العشرات وإصابة المئات.

وعبر جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس الإندونيسي وأسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.- (بترا)