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الملك يعزي الرئيس الباكستاني بضحايا حريق القطار في إقليم البنجاب

منذ 3 ساعات

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عمان- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي، بضحايا حريق القطار الذي وقع في إقليم البنجاب اليوم الخميس، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة آخرين.
وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. (بترا)

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