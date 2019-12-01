الملك يعزي الرئيس التونسي بضحايا حادث الحافلة

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بضحايا حادث تدهور الحافلة الذي وقع، اليوم الأحد، في منطقة عين السنوسي، وأودى بحياة العديد من الضحايا، وتسبب بإصابة آخرين.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم الرئيس التونسي وذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.-(بترا)