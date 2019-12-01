آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك يعزي الرئيس التونسي بضحايا حادث الحافلة

منذ 19 دقيقة
الملك
جلالة الملك عبدالله الثاني

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بضحايا حادث تدهور الحافلة الذي وقع، اليوم الأحد، في منطقة عين السنوسي، وأودى بحياة العديد من الضحايا، وتسبب بإصابة آخرين.
وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم الرئيس التونسي وذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.-(بترا)

مقالات ذات صلة

الحنيطي يلتقي المتقاعدين العسكريين في محافظتي المفرق والزرقاء

منذ ساعتين

“الدفاع المدني” يساعد بنقل دب لإجراء عملية جراحية له في حديقة غمدان للحيوانات

منذ ساعتين

ضبط شخص سلم طفله سلاحاً ليطلق عيارات نارية في مرج الحمام (فيديو)

منذ 3 ساعات

“تجارة عمان” تتابع باهتمام أضرار تجار صويلح من “الباص السريع”

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock