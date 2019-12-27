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الملك يعزي الرئيس الكازاخستاني بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب

منذ ساعة واحدة

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عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الذي وقع بالقرب من مطار ألماتي اليوم الجمعة، وأودى بحياة العديد من الضحايا، وتسبب بإصابة آخرين.
وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس الكازاخستاني وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.-(بترا)

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