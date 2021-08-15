الملك يعزي الرئيس اللبناني بضحايا حادث انفجار عكار

عمان-الغد – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بضحايا الانفجار الذي وقع في بلدة التليل بمنطقة عكار، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وعبر جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد جلالة الملك، في البرقية، وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق وشعبه العزيز لتجاوز هذا الحادث الأليم.