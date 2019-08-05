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الملك يعزي الرئيس المصري بضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في القاهرة

منذ 48 دقيقة

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عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضحايا الحادث الإرهابي الجبان، الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني بالقاهرة، وأودى بحياة العديد من الضحايا وإصابة آخرين.
وأعرب جلالته، في البرقية، عن إدانته لهذا العمل الجبان، مؤكداً تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب الشقيقة مصر في جهود محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وعبر جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه.-(بترا)

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