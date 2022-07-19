الملك يعزي السيسي بضحايا حادث السير بمحافظة المنيا

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضحايا حادث السير، الذي وقع اليوم الثلاثاء بمحافظة المنيا، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس المصري وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.