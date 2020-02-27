الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

عمان 27 شباط (بترا)- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.