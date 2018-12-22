الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود

عمان– بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. (بترا)