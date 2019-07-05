آخر الأخبارالغد الاردني

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة الجوهرة

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها بإذن الله، سمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والدة سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.- (بترا)

مقالات ذات صلة

7 أعضاء يتنافسون على منصب نائب أمين عمان

منذ 3 ساعات

مقدادي: إنتاج الأبقار من الحليب لتغطية الاستهلاك المحلي 58 %

منذ 3 ساعات

“المياه” مستاءة من تسبب مقاول الباص السريع بكسر خط مياه رئيس للمرة الثامنة

منذ 3 ساعات

تقرير: جهود التعليم البيئي تركز على برامج منظمات غير حكومية تسهم بحماية الطبيعة

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock