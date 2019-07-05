الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة الجوهرة

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها بإذن الله، سمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والدة سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.- (بترا)