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الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

منذ 4 ساعات

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عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.-(بترا)

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