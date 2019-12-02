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الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

منذ 59 دقيقة

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عمان -بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب جلالته في البرقية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.(بترا)

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