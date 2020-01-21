الملك يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود

عمان- الغد- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

جلالة الملك عبدالله الثاني يعزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية #السعودية، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود #الأردن — RHC (@RHCJO) January 21, 2020