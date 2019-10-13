أخبار محلية

الملك يعزي رئيس بوركينا فاسو بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد

منذ 55 دقيقة

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عمان- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى رئيس جمهورية بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد في بوركينا فاسو والذي استهدف مصلين، وأودى بحياة العديد منهم، وتسبب بإصابة آخرين.
وأعرب جلالة الملك، في البرقية، عن إدانته لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدا موقف الأردن الثابت في التصدي للتطرف والإرهاب.
وعبر جلالته عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.- (بترا)

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