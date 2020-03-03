الملك يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة

عمان – بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأسرة المالكة والشعب البحريني الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.-(بترا)