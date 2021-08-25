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الملك يعزي هاتفيا أمير الكويت بوفاة الشيخة بدرية الصباح

منذ ساعتين

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عمان-الغد – أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، معزيا بوفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح.
وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تعازيه ومواساته بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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