الملك يعزي ولي عهد أبوظبي بوفاة الشيخ سلطان بن زايد

عمان- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب جلالته خلاله عن تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.-(بترا)