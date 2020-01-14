الملك يعقد لقاء مع ملك بلجيكا في بروكسل

ركز لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، في بروكسل اليوم الثلاثاء، على العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وتم التأكيد، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الملكي، على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يخدم مصالحهما المشتركة، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين.

وتناول اللقاء الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث جدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية مواصلة جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.