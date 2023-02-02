الملك يعقد لقاء مع نائبة الرئيس الأمريكي

عقد جلالة الملك عبدالله الثاني لقاء مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الخميس، لبحث فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وناقش جلالة الملك ونائبة الرئيس الأمريكي أهمية التعاون بين البلدين في دعم مشروعات التكامل الإقليمي في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمياه.

وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ أكد جلالته أهمية تضافر الجهود للتهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية والعمل مع المجتمع الدولي لبناء أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وشدد جلالة الملك على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف.

كما تناول اللقاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وسبل التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة.

من جهتها، جددت هاريس التأكيد على التزام بلادها بدعم الأردن في مختلف المجالات، مشددة على أهمية دور المملكة في الحفاظ على الوضع القائم في القدس، وحماية المقدسات فيها بموجب الوصاية الهاشمية، إضافة إلى سعي الأردن الدائم لتحقيق السلام.

ولفتت نائبة الرئيس الأمريكي إلى موقف بلادها الداعم لوقف التصعيد في المنطقة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار. -(بترا)