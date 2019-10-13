الملك يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء البلغاري

عمان – الغد- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأحد، مباحثات مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وخلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، جرى التأكيد على ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والتعليمية والسياحية، والتعدين والصناعات الدوائية، والتدريب التقني.

كما جرى التأكيد خلال المباحثات الموسعة التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المباحثات الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف مكانة جلالة الملك الدولية الكبيرة، والجهود التي يبذلها من أجل المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار، مضيفا أن “العالم حريص على سماع صوته”.

وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ووزيرة السياحة والآثار، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزير الثقافة ووزير الشباب، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، والوفد المرافق لرئيس الوزراء البلغاري.