الملك يعود إلى أرض الوطن

عمان – الغد- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى أرض الوطن اليوم الجمعة، بعد زيارة عمل إلى كل من كندا والولايات المتحدة الأميركية.

وعقد جلالة الملك، خلال زيارته إلى كندا، مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تناولت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وفي مدينة نيويورك الأميركية، تسلم جلالة الملك، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019، التي منحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لجلالته تقديرا لسياسته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط.

كما شارك جلالة الملك، عقب تسلم الجائزة، في جلسة حوارية، نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وأدارها المدير التنفيذي للمعهد، روبرت ساتلوف، حيث تحدث جلالته خلالها عن مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وخطر الإرهاب والتطرف، ومساعي تحقيق السلام في المنطقة.

والتقى جلالة الملك في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في اجتماع تناول التطورات الإقليمية وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.