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الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى ألمانيا

منذ 3 ساعات

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عمان– غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن اليوم الاثنين، في زيارة عمل إلى ألمانيا، حيث يجري جلالته غدا الثلاثاء مباحثات مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك – فالتر شتاينماير، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.
ويتوجه جلالة الملك إلى مدينة نيويورك الأمريكية، حيث يترأس جلالته الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.-(بترا)

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