الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى كل من كندا وأميركا

عمان- الغد- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن اليوم الأحد، في زيارة عمل إلى كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويجري جلالة الملك، في العاصمة الكندية أوتاوا، مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات، والتطورات الإقليمية.

ومن كندا يتوجه جلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتسلم جلالته، في مدينة نيويورك، جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019، التي سيمنحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لجلالة الملك تقديرا لسياسته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط.

وأدى سمو الأمير علي بن الحسين، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.