الملك يبحث مع الرئيس المصري آفاق التعاون بين البلدين

عمان– بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة اليوم الخميس، العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة العمل على تعزيزها.

وعقد الزعيمان لقاء قبيل بدء أعمال القمة الأردنية المصرية الفلسطينية، بحثا خلاله سبل توسيع آفاق التعاون بين الأردن ومصر في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتطرق الزعيمان إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وحضر جانبا من اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وصل إلى القاهرة، اليوم، للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية، حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

كما كان في الاستقبال السفير الأردني في القاهرة وأركان السفارة.

وتأتي مشاركة جلالته في القمة، ضمن الجهد الدبلوماسي الذي يقوده من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وتحسين ظروفهم المعيشية، فضلا عن تهيئة المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين.

وأدى سمو الأمير علي بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.-(بترا)