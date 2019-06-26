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الملك يغادر إلى أبوظبي

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي في دولة لإمارات العربية المتحدة، لحضور التمرين العسكري المشترك “الثوابت القوية/1″، بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والقوات المسلحة الإماراتية، والذي يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

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