الملك يغادر إلى أبوظبي

عمان- الغد- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي في دولة لإمارات العربية المتحدة، لحضور التمرين العسكري المشترك “الثوابت القوية/1″، بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والقوات المسلحة الإماراتية، والذي يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي في دولة #الإمارات العربية المتحدة، لحضور التمرين العسكري المشترك “الثوابت القوية/1″، بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والقوات المسلحة الإماراتية، والذي يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين #الأردن — RHC (@RHCJO) June 26, 2019