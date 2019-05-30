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الملك يغادر إلى السعودية

منذ ساعتين

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عمان– غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن اليوم الخميس، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، حيث يترأس جلالته الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة الليلة.
كما يترأس جلالة الملك الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تعقد في مكة المكرمة ليلة غد الجمعة، تحت شعار “قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل”. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك.-(بترا)

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