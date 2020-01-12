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الملك يغادر إلى عُمان لتقديم العزاء بوفاة السلطان قابوس

منذ 32 دقيقة
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جلالة الملك عبدالله الثاني

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عمان- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أرض الوطن اليوم الأحد، متوجها إلى سلطنة عُمان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم العزاء إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان، بوفاة المغفور له، بإذن الله، جلالة السلطان قابوس بن سعيد.
ويضم الوفد المرافق لجلالته، سمو الأمير علي بن الحسين، وسمو الأمير حمزة بن الحسين، وسمو الأمير هاشم بن الحسين، كبير أمناء جلالة الملك، وسمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، وسمو الأمير عبدالله بن غازي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والسفير الأردني في سلطنة عُمان. وأدى سمو الأمير رعد بن زيد، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك. –(بترا)

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