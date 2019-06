الملك يفاجئ مسنين بزيارة للاطمئنان على أحوالهم – صور

عمان- الغد- بين المسنين والمسنات في دار الضيافة بجمعية الأسرّة البيضاء في منطقة الجويدة، أمضى جلالة عبدالله الثاني ظهيرة اليوم الاثنين، لمتابعة أحوالهم والاطمئنان عليهم قبيل حلول عيد الفطر السعيد.

وقدم جلالة الملك، خلال زيارته المفاجئة لدار الضيافة للمسنين، التهنئة للمسنين والمسنات بمناسبة حلول العيد، بعد أن تبادل الحديث معهم واستمع منهم عن مستوى الخدمة والرعاية التي يتلقوها.

وفي جولة بمرافق الدار التي تضم 120 مسنا، استمع جلالته إلى شرح قدمته نائب مديرة الدار آمنة حرب عن الجمعية التي تأسست في عام 1979، وتعتبر من أقدم وأكبر دور المسنين في المملكة.

His Majesty King Abdullah II, in a surprise visit, checks on the conditions of beneficiaries at the Golden Age Home for the elderly at the White Beds Society, in Juwaideh #Jordan pic.twitter.com/jcpOSbfW7V

