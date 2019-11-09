الملك يفتتح غداً الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة بخطاب العرش

عمان – الغد- يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأحد، بخطاب العرش السامي، أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر .

وعقب الخطاب، يتشرف أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالسلام على جلالة الملك.

بعد ذلك، يعقد مجلس الأعيان جلسة برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، يتم فيها تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة: فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق للسابع من شهر أيلول 2019 ، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ العاشر من تشرين الثاني 2019، والدعوة إلى اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية اعتباراً من يوم الأحد الموافق للعاشر من شهر تشرين الثاني 2019، وتعيين الدكتور هاني الملقي، وطلال الكوفحي عضوين في مجلس الأعيان اعتباراً من 2019/11/7 ، فضلاً عن انتخاب لجنة الرد على خطاب العرش.

وبعد أن يفرغ مجلس الأعيان من جلسته، يعقد مجلس النواب أولى جلساته التي تبدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تتلى الإرادات الملكية السامية المتعلقة بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق للسابع من شهر أيلول 2019 ، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة حتى تاريخ العاشر من تشرين الثاني 2019 ، والدعوة إلى اجتماع مجلس الأمة في تاريخ العاشر من تشرين الثاني 2019.

ثم يشرع النواب بانتخاب أعضاء المكتب الدائم، المكون من نائبي الرئيس ومساعديه دون رئيس المجلس، الذي أصبحت مدة رئاسته وفق التعديلات الدستورية عام 2016 سنتين شمسيتين بدلاً من سنة كما هو لباقي أعضاء المكتب الدائم.

وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين بعضوية المكتب الدائم، ينتخب المجلس من أعضائه لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيدا لإقرارها من قبل المجلس، ثم رفعها إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطاب العرش استنادا لاحكام المادة 79 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس.