الملك يفتتح مباني قيادة درك مؤاب في الكرك (صور)

الكرك – الغد- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مباني قيادة درك مؤاب، في محافظة الكرك، والتي أنشئت ضمن استراتيجية قوات الدرك الهادفة لتعزيز الانفتاح الأمني في المحافظات ومواكبة احتياجات المجتمع في إطار من اللامركزية التي تقلل من وقت الاستجابة، وتضمن توفير الخدمة الأمنية الفضلى للمواطنين، وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية.

وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بأداء منتسبي قوات الدرك، ومستوى جاهزيتهم، وجهودهم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

ولدى وصول جلالة القائد الأعلى إلى موقع مباني قيادة درك مؤاب، كان في استقباله المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، وكبار الضباط، حيث استعرض جلالته القطعة المنتظرة الخاصة.

واجتمع جلالته باللواء الركن الحواتمة فترة من الوقت، تم خلالها بحث عدد من الأمور ذات الطابع الأمني والتنظيمي، المتعلقة بقوات الدرك.

واستمع جلالته إلى إيجاز حول عمل وواجبات القيادة الجديدة، وأهم خطط التحديث والتطوير التي تنتهجها قوات الدرك في سبيل الارتقاء بأداء منتسبيها، وتوفير أعلى درجات الأمن للمواطنين والمقيمين، في جميع مناطق المملكة.

كما استعرض جلالة الملك سرية الرد السريع التابعة لقيادة درك مؤاب، والتي تم تشكيلها كواحدة من سرايا الرد السريع عالية الجاهزية في قوات الدرك، وتمتاز بقدرتها على الاستجابة السريعة للأحداث الأمنية، بكفاءة وقدرة عالية.

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