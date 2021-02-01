الملك يفتتح مبنى كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران ومشروعا للطاقة المتجددة

المفرق- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مبنى كلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران في حرم كلية الملك الحسين الجوية.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد سلاح الجو الملكي.

واستمع جلالة الملك إلى إيجاز عن الإمكانيات الفنية والتقنية المتوفرة في الكلية الجامعية التي بدأت باستقبال الطلبة عام 2015، وتمنح درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الطيران وعلوم الملاحة والمراقبة الجوية.

وستقوم الكلية هذا العام بفتح تخصصات جديدة في تكنولوجيا صيانة الطائرات، وعلوم السلامة الجوية، وإدارة الطيران، لتلبية احتياجات السوق محليا وخارجيا.

وهنأ جلالة القائد الأعلى أوائل الخريجين الذين حصلوا على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة والمراقبة الجوية.

كما افتتح جلالة الملك، مشروع الطاقة المتجددة في كلية الملك الحسين الجوية الذي يعد من أكبر مشاريع الطاقة على مستوى القطاع العام في المملكة.

واستمع جلالته إلى إيجاز عن المشاريع التنموية التي تنفذها القوات المسلحة، ومن ضمنها مشروع الطاقة المتجددة في الكلية الذي يرفد شبكة النظام الكهربائي بطاقة إجمالية تقدر بـ 22 ألف جيجا واط سنويا.