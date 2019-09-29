الملك يفتتح مركز الإنقاذ المائي والجبلي التابع للدفاع المدني في البحر الميت

عمان- الغد- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، مركز الإنقاذ المائي والجبلي التابع للمديرية العامة للدفاع المدني في منطقة البحر الميت.

ولدى وصول جلالته إلى موقع الافتتاح، كان في استقباله المدير العام للدفاع المدني اللواء مصطفى عبدربه البزايعة، وكبار الضباط.

واستمع جلالة الملك إلى إيجاز قدمه اللواء البزايعة عن طبيعة عمل المركز والواجبات المناطة به.

#صور: الملك يفتتح مركز الإنقاذ المائي والجبلي التابع للمديرية العامة للدفاع المدني في منطقة البحر الميت pic.twitter.com/14EoQiA1pP — جريدة الغد (@AlghadNews) September 29, 2019

ويأتي إنشاء المركز بناء على توصيات اللجنة المستقلة التي جرى تشكيلها بتوجيهات ملكية للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت، ليقدم خدماته لمرتادي وزوار المنطقة من مواطنين وسياح، ويحافظ على أمان المنشآت السياحية والاستثمارية.

وشاهد جلالة الملك تدريبات وتطبيقات عملية نفذها 220 غطاسا، تم تجنيدهم أخيرا، وفعاليات لفريق البحث والإنقاذ الأردني، واستخدام الزوارق المائية التي أدخلت الخدمة حديثا، أظهرت مهارات طواقم الدفاع المدني في التعامل مع حوادث الإنقاذ المائي والجبلي.

واطلع جلالته على أحدث آليات ومعدات السباحة والغوص والإنقاذ المائي والجبلي التي يستخدمها منتسبو الدفاع المدني في أداء واجباتهم.

كما اطلع جلالته على تصاميم المشاريع التي ستنفذها المديرية العامة للدفاع المدني ضمن خططها التطويرية المستقبلية.

وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بالمستوى المتميز والمتطور الذي وصل إليه جهاز الدفاع المدني إعدادا وتأهيلا وأداء ميدانيا.

وتناول جلالته الغداء مع مجموعة من منتسبي جهاز الدفاع المدني.

وحضر الافتتاح مستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.