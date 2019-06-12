الملك يفتتح مشروعاً زراعياً ريادياً في المفرق (صور)

عمان- الغد- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، المشروع الزراعي الريادي لشركة دل مونتي العالمية (Del Monte) الذي ينفذ بالشراكة مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية بحجم استثمار يقدر بـ 12 مليون دولار، ضمن مشروع صبحا التنموي بمحافظة المفرق.

ويهدف المشروع الزراعي، الذي يوفر نحو 200 فرصة عمل لأبناء المنطقة ويعمل وفق أحدث التقنيات الزراعية وضمن أعلى المواصفات العالمية، إلى تطوير المنتج الزراعي الأردني وزيادة الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

وجال جلالة الملك في مشتل المشروع والبيوت البلاستيكية فيه، واطلع على التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة من نظام تبريد وتدفئة وأتمتة بشكل كامل، حيث يتم متابعة المشروع من خلال نظام كمبيوتر والهواتف الذكية.

واستمع جلالته إلى شرح من المدير الإقليمي في شركة دل مونتي جاد عصفور عن المنتجات والمحاصيل التي ينتجها المشروع وأساليب البحث والتطوير المستخدمة.

ويقام المشروع على مساحة 100 دونم من أراضي الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية في منطقة صبحا، وينتج البندورة كمنتج رئيسي إضافة إلى الخس والفلفل والأعشاب.

وحسب المدير الإقليمي للشركة، يتكون المشروع من 10 بيوت بلاستيكية كل بيت مقام على 10 دونمات، إضافة إلى مشتل متطور يغذي المشروع بجميع الأشتال المطلوبة، ومشغل لتعليب الخضار، وبركة مياه تجميعية بسعة 100 ألف متر مكعب، وبركتين لتعقيم وتصفية المياه المستخدمة بالري.

ولفت إلى أن المشروع ينتج حاليا ثلاثة آلاف طن من البندورة عالية الجودة سنويًا يتم تصديرها إلى الخارج، مبينا أن الخطة التوسعية للشركة تتضمن تطوير العديد من المنتجات الزراعية، واعتماد الأردن كمركز لتصدير التكنولوجيا المطورة في الأساليب الزراعية إلى جميع فروع الشركة والأسواق في العالم.

وأشارت الشريفة زين الشرف بنت ناصر، رئيسة مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، إلى دور الصندوق في جذب المشاريع الاستثمارية لمناطق البادية الأردنية، لتساهم في الحد من الفقر والبطالة، وتطوير الخبرات الزراعية لدى المزارعين المحليين.

وقدمت مديرة ضبط الجودة في المشروع أميرة السردي شرحا عن تجربتها في العمل بالمشروع ودوره في تأهيل وتدريب وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة.

كما تحدث مزارعان من المجتمع المحلي عن استفادتهما من المشروع بعد أن ساهم من خلال نقل الخبرات في تطوير منتجاتهما ومساعدتهما على تسويقها وتصديرها.

وتعد شركة دل مونتي إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الفواكه والخضروات، وبدأت العمل بالمشروع في عام 2018.

ورافق جلالة الملك في الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ووزير الزراعة.

يشار إلى أن مشروع صبحا التنموي الذي ينفذه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية يتبع له عدة مشاريع زراعية منها زراعة الرمان والزيتون، إضافة إلى المشتل المجتمعي والمحميات الرعوية.