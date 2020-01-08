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الملك يقلد الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني جناح الطيران (صور)

منذ ساعتين

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عمان – الغد- قلد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، جناح الطيران بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه، وإتمامها ساعات الطيران الأكاديمي والعملي، كأول فتاة أردنية استطاعت اجتياز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت.

وحضر مراسم تقليد جناح الطيران، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وقائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية، وقائد جناح الطيران.

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