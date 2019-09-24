الملك يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك

نيويورك – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في نيويورك اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في اجتماع تناول آخر المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها جهود تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد جلالة الملك ضرورة تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وتطرق اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وجرى التأكيد على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نيويورك أخيرا بين الأردن ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لجهة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب، في إطار مبادرة اجتماعات العقبة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة.-(بترا)