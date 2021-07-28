الملك يلتقي الرئيس القبرصي في أثينا

أثينا- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأربعاء، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى الميادين.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون الثلاثي الأردني القبرصي اليوناني، وبما يسهم في تحقيق مصالحهم المشتركة وتنمية المنطقة.

كما بحث جلالته والرئيس القبرصي أزمات المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، والسفير الأردني في أثينا. -(بترا)