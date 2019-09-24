الملك يلتقي الرئيس الكازاخستاني

نيويورك – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارات توكاييف، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى، خلال اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن جلالة الملك دور كازاخستان في استضافة محادثات أستانا الهادفة إلى تهيئة الظروف لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق. — (بترا)