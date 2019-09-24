الملك يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون في نيويورك

نيويورك- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في نيويورك اليوم الثلاثاء، لقاء مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية، حيث أكد جلالة الملك أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

كما جرى استعراض الأزمات التي تشهدها المنطقة، وتم التأكيد على أهمية تكثيف المساعي لإيجاد حلول سياسية لها، يضمن إعادة الأمن والاستقرار لشعوبها.

وتطرق اللقاء إلى أعباء أزمة اللجوء السوري، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، لمواصلة تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة، والسفيرة الأردنية في واشنطن.– (بترا)