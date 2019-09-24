الملك يلتقي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو

نيويورك – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في نيويورك أمس الاثنين، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” أودري أزولاي.

وتم، خلال اللقاء، الذي عقد على هامش انعقاد اجتماع “حوار القادة: استجابة استراتيجية لمكافحة الخطاب المتطرف”، في نيويورك، بحث التعاون بين الأردن والمنظمة وجهودهما في الحفاظ على التراث الثقافي والإنساني.

كما تناول دور اليونسكو في حماية مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، حيث أكد جلالة الملك مواصلة الأردن القيام بدوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة.- (بترا)