الملك يلتقي بن سلمان.. ويشكر السعودية على دعمها المستمر للأردن

الرياض – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في الرياض اليوم الثلاثاء، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركة جلالته في أعمال منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة، العلاقات المتينة والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات في المنطقة.

وأكد جلالة الملك عمق العلاقات الأخوية الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

وعبر جلالة الملك عن تقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمها المستمر للأردن في مختلف الظروف، مؤكدا جلالته وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن أمن السعودية من أمن الأردن.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”، في تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في السعودية والمنطقة، بما يعود بالنفع على الشباب العربي، مشيدا جلالته بجهود المملكة العربية السعودية في تنظيم المنتدى.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد.

كما حضره عن الجانب السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان. -(بترا)