الملك يلتقي رؤساء شركة فايزر ويؤكد أهمية التوزيع العادل للقاحات كورونا

واشنطن – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن اليوم الاثنين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا.

وتناول اللقاء، الذي جرى على هامش الزيارة الملكية الرسمية إلى العاصمة الأميركية، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الجهود الدولية لتوفير اللقاحات ضد “كورونا”>

,أكد جلالته ضرورة ضمان التوزيع العادل والفاعل للقاحات لجميع البلدان لتعزيز الجهود الدولية المبذولة في التصدي للجائحة.

وأشار جلالة الملك إلى جهود الأردن في توفير اللقاحات ضد “كورونا” للمواطنين والمقيمين واللاجئين، حيث كان الأردن من أوائل الدول في العالم التي وفرت المطاعيم بشكل مجاني للاجئين.

كما أشاد جلالته بتعاون شركة فايزر مع الأردن في توفير اللقاحات للاجئين، لافتا إلى خطة المملكة لزيادة عدد متلقي اللقاحات بهدف الحد من تداعيات الجائحة والمضي قدما في خطة فتح المدارس والجامعات في شهر أيلول.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، وسفيرة المملكة في واشنطن. -(بترا)