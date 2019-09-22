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الملك يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك

منذ ساعة واحدة

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نيويورك- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في نيويورك، اليوم الأحد، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب، على هامش مشاركة جلالته في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتناول اللقاء علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين الأردن والمنتدى، حيث استضافت المملكة أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة العاشرة هذا العام بمشاركة مئات الشخصيات السياسية وقادة الأعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.- (بترا)

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