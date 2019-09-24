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الملك يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي

منذ ساعتين
الملك يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي

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نيويورك – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في نيويورك اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تم استعراض التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، فضلا عن جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شمولي.
وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق.-(بترا)

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