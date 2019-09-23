الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني جونسون

نيويورك – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في نيويورك، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وجرى، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي لجلالته، استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية.

وتم التأكيد، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع “حوار القادة: استجابة استراتيجية لمكافحة الخطاب المتطرف”، على ضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للمملكة المتحدة على الدعم المستمر الذي تقدمه للأردن.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أعاد جلالة الملك التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق.-(بترا)