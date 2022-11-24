الملك يلتقي رئيس دولة الإمارات في أبوظبي

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في أبوظبي، اليوم الخميس، بأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكد جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.

وشددا، خلال لقائهما في قصر الشاطئ، على ضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي، خصوصا في المجالين التنموي والاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

وجرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء عن الجانب الأردني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

كما حضره عن الجانب الإماراتي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ورئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة حميد عبيد أبو شبص.