الملك يلتقي رئيس غينيا بيساو في قصر الحسينية

عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، لقاء مع رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أومبالو، تناول العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد جلالته في اللقاء، الذي عقد بقصر الحسينية، الحرص على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية.

وجرى بحث الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي، إذ تم التأكيد على مواصلة التعاون بين البلدين بهذا الخصوص من خلال مبادرة “اجتماعات العقبة”.

وتطرق اللقاء لمجمل الأوضاع إقليميا ودوليا، وجهود التوصل لحلول سياسية للأزمات في المنطقة.

بدوره، أعرب الرئيس أومبالو عن حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الأردن، مشيدا بدور المملكة، بقيادة جلالة الملك، في تنسيق الجهود الدولية للتصدي للتطرف والإرهاب عبر مبادرة “اجتماعات العقبة”.

ومنح جلالة الملك، رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أومبالو وسام النهضة العالي الشأن من الدرجة الأولى، وهو أرفع وسام في المملكة ويمنح للملوك ورؤساء الدول، تقديرا لزيارته للأردن، وتعميقا للعلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

وقدم الرئيس أومبالو، وسام أميلكار كابرال، أعلى وسام بجمهورية غينيا بيساو، لجلالة الملك، تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ومساعيه لتحقيق السلام والاستقرار في الإقليم والعالم.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الشباب محمد سلامة النابلسي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعدد من المسؤولين في جمهورية غينيا بيساو.

وكان جلالة الملك في استقبال رئيس جمهورية غينيا بيساو لدى وصوله قصر الحسينية، حيث جرت للرئيس أومبالو مراسم استقبال رسمية.

–(بترا)